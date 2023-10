Nahoď pózu, cvakni foto a vyhraj!

Vyfoť se u desetimetrového nápisu Olympijský festival u jezera Most, zapoj se do soutěže a vyhraj VIP vstupenky i zážitky. Stejně jako se do soutěže již zapojili skejťáci Max Habanec a David Luu nebo Naomi Adachi. Soutěž potrvá až do konce října. Tak neváhej, udělej si výlet k jezeru Most a poděl se o to na Instagramu a Facebooku!

Podmínky jsou jednoduché. Fotku u nápisu Olympijský festival u jezera Most stačí sdílet na Instagramu ve stories nebo na Facebooku v příbězích a zároveň tam označit účet @olympijskyfestival či stránku Olympijský festival.

Nezapomeň si dát veřejný profil, aby byl příspěvek vidět. Na konci měsíce porota vybere deset nejpovedenějších snímků. A co je ve hře?

Soutěží se o zážitky i hmotné ceny!

2x VIP vstupenky na slavnostní zahájení Olympijského festivalu 25. července 2024

1x voucher na jednu noc pro dvě osoby v Olympijském festivalu u jezera Most

1x veslování s Ondrou Synkem v průběhu Olympijského festivalu

3x skatepark s Davidem Luu v průběhu Olympijského festivalu

3x mikina z nové olympijské kolekce

Zapojit se můžeš do 31. října. Pro více informací sleduj sociální sítě Olympijského festivalu.