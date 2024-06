Stipendium pro lékaře a sestry: Získat mohou i přes tři čtvrtě milionu

Nadační fond Krajské zdravotní vyhlásil stipendijní program pro akademický rok 2024/2025. Úspěšný projekt již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou pracovní poměr v Krajské zdravotní.

Podporu budoucích zdravotních sester a lékařů, kteří se zaváží pracovat v nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v ČR současně nabízí také Ústecký kraj. Spojením stipendií obou poskytovatelů tak vzniká studentům zajímavá finanční pomoc pro období jejich náročného studia. Medici mohou získat až 800 000 korun, budoucí zdravotní sestry dosáhnou až na půl milionu korun.

Společnost Krajská zdravotní, která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, chce získat nové lékaře a zdravotní sestry prostřednictvím stipendií. Studenti medicíny mohou od NF KZ získat až 300 tisíc korun, budoucí zdravotní sestry až 250 000 korun, pokud se zaváží k výkonu povolání v některé z nemocnic Krajské zdravotní po dobu minimálně tří let. Stipendijní program pro akademický rok 2024/2025 podpořilo představenstvo Krajské zdravotní pro studenty čtvrtých a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař a farmaceut. Pro studenty prvních a vyšších ročníků vysokoškolského studia také v oborech všeobecná sestra, radiologický asistent a zdravotnický záchranář, dále pro studenty čtvrtého a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech psycholog a logoped a konečně pro studenty třetích a vyšších ročníků středoškolského studia v oboru praktická sestra – zdravotnický asistent. Stipendijní programy fungují úspěšně již od roku 2009.

Podpořit budoucí lékaře a sestry, kteří se zaváží pracovat ve vybraných nemocnicích v regionu, tedy i v nemocnicích Krajské zdravotní, se rozhodl také Ústecký kraj. Například studenti medicíny mohou, letos poprvé, dostat stipendia i zpětně na studium od 2. ročníku studia – za celou dobu studia tak mohou od kraje získat až 500 000 korun. Stejně tak všeobecné sestry, které dosáhnou až na 250 000 korun. Přihlásit se přitom mohou o stipendium kdykoliv v průběhu roku. „Doposud to fungovalo tak, že student, který si zažádal například až v pátém ročníku, obdržel stipendium jen za pátý a šestý ročník. Nyní, pokud se medik zaváže, že bude pracovat u nás v kraji po ukončení studia a zažádá si o stipendium v pátém nebo i šestém ročníku, započítáme mu i ty roky předchozí, pokud o to bude stát. Podobně to platí pro sestry a další obory“ vysvětluje Radim Laibl, radní pro oblast zdravotnictví.

Pravidla pro poskytování stipendií vzájemně oba jejich poskytovatelé sladili. „Rád bych poukázal na skutečnost, že lze sčítat stipendium od Nadačního fondu Krajské zdravotní studentům, kteří současně získali stipendium od Ústeckého kraje, čímž pro ně vzniká velmi zajímavá finanční pomoc pro období jejich náročného studia. Věřím, že tato forma podpory s jistotou budoucího uplatnění ve vybrané nemocnici stabilního zaměstnavatele, jakým Krajská zdravotní nepochybně je, bude pro studenty opravdu zajímavá,“ říká předseda představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba. „Řada našich nemocnic prochází, i díky pravidelné podpoře našeho akcionáře, zásadní modernizací. Například naše nové dva pavilony s urgentním příjmem v Děčíně a Chomutově a zcela nový pavilon s kardiocentrem v Ústí nad Labem patří mezi nejmodernější stavby v Ústeckém kraji a proměny čekají i další pracoviště. Věřím, že možnost pracovat v novém, moderním prostředí s nejmodernějším přístrojovým vybavením je pro nastupující mladé lékaře a sestry zajímavým benefitem,“ dodal Štěrba.

Během akademického roku 2023/2024 se do stipendijního programu NF KZ přihlásilo 69 studentů. Pro akademický rok 2024/2025 se mohou studenti hlásit do 20. 10. 2024.

Žádost o stipendium musí být podána v termínu určeném výzvou následovně:

poštou na adresu Nadační fond Krajské zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem

elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu

elektronicky do datové schránky Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. – rxn3b7m

Obálka nebo zpráva by měla být označena „Stipendium“. Bližší informace lze získat v pracovních dnech u Karolíny Košvancové, telefon: +420 477 117 952, nebo e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu

Další podmínky programu, směrnici, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/stipendijni-program/.

Stipendijní programy Ústeckého kraje zájemci najdou na: https://www.kr-ustecky.cz/stipendijni%2Dprogram%2Dpro%2Dstudenty%2Dlekarskych%2Da%2Dnelekarskych%2Dzdravotnickych%2Doboru/d-1782958/p1=275718