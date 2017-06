Nájemní byty jen pro žadatele bez dluhů

Litvínov už před několika lety zavedl systém prostupného bydlení. Díky němu se stále daří umisťovat do nájemních bytů lidi, kteří mají zájem změnit svou sociální situaci a spolupracují s odborem sociálních věcí.

Na prostupném bydlení spolupracuje v Litvínově odbor sociálních věcí s Městskou policií Litvínov a společností CPI, která poskytuje nájemní byty. „Každý týden máme s odborem sociálních věcí koordinační poradu a probíráme jednotlivě všechny žádosti o ubytování v azylovém bydlení či na ubytovně UNO. Azyl je první stupeň prostupného bydlení. Pokud chce někdo postoupit do druhého stupně, na ubytovnu, musí už plnit podmínky, které jsou součástí prostupného bydlení. Ani azylové bydlení není ale pro každého. Není tu povoleno užívání jakékoliv návykové látky, tedy ubytovaný nesmí být ani pod vlivem alkoholu. A to je často ten největší problém,“ říká zástupce velitele Městské policie Litvínov Karel Šefl. Z ubytovny se pak mohou lidé dostat v rámci prostupného bydlení do až bytů CPI. „Podmínkou je, že minimálně další rok musí spolupracovat s odborem sociálních věcí, především s našimi terénními sociálními pracovníky. Nesmí dlužit, nebo musí alespoň svůj dluh řádně splácet. Další podmínkou pro nezaměstnané je aktivita na Úřadě práce ČR, tedy minimálně účast ve veřejné službě,“ vyjmenovala další podmínky vedoucí odboru sociálních věcí Veronika Knoblochová.

Ročně přijímá odbor sociálních věcí několik desítek žádostí o ubytování v rámci prostupného bydlení. Vyhoví ale pouze těm žadatelům, kteří splňují podmínky. „V loňském roce jsme evidovali 57 žádostí, v rámci prostupného bydlení jsme ale přidělili pouze dvanáct bytů,“ doplnila Veronika Knoblochová.