Natankujte na Benzině ORLEN a staňte se majitelem luxusního Audi Q5

Síť čerpacích stanic Benzina ORLEN odstartovala velkou soutěž o luxusní SUV

Audi Q5 za téměř dva miliony korun a spoustu dalších cen z kolekce Audi Sport! Soutěž probíhá od 5. července do 7. listopadu.

Stát se majitelem nablýskaného Audi Q5 je jednoduché. Stačí natankovat alespoň 30 litrů aditivovaných paliv EFECTA nebo prémiových paliv VERVA na čerpacích stanicích Benzina ORLEN v Česku nebo na Slovensku a zapojit se do soutěže, která trvá až do 7. listopadu. „Jsme dlouholetým lídrem českého trhu a chceme se stále posouvat na cestě vpřed. Neustále proto investujeme do vývoje a inovací produktů i zákaznických služeb. V loňském roce jsme spustili novou mobilní aplikaci Benzina s benefitním programem, do kterého se již zapojilo více než 100 tisíc zákazníků. Věřím, že naše zákazníky stejně zaujme také nová soutěž o elegantní a dravé Audi Q5. Šanci vyhrát má každý, stačí tankovat na cestách naše kvalitní paliva a zapojit se do soutěže,“ uvedl Jakub Kosmowski, ředitel marketingu skupiny ORLEN Unipetrol, do které patří i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN.

Audi Q5 S line 50 TDI zapůsobí sportovními detaily i sebevědomým charakterem. Jeho dynamika je umocněna pohonem všech kol quattro a osmistupňovou automatickou převodovkou. Vůz o výkonu

210 kW (286 koní) v bílé barvě je mimo jiné vybaven MMI navigací plus, parkovacím asistentem či adaptivním tempomatem. Jeho majitele určí losování ze všech zákazníků, kteří se zapojí do hry. Soutěžící se navíc mohou těšit i na další ceny. Benzina ORLEN v soutěži rozdělí 1000 kšiltovek, 500 triček a 100 batohů ze sportovní kolekce Audi Sport.

A jak se zapojit do soutěže? Zákazník po načerpání alespoň 30 litrů paliv EFECTA nebo VERVA obdrží na účtence unikátní kód, který si zaregistruje na webové stránce www.soutezbenzina.cz, nebo jej zašle ve zprávě SMS na telefonní číslo 736 363 363. Soutěžící je obratem informován, zda se stal majitelem vedlejších cen. O výherci hlavní ceny rozhodne losování po skončení soutěže, do něhož budou zahrnuty všechny platně zaregistrované kódy účtenek, včetně výherců drobných cen.