NOVINKA NA MOSTECKÉ SLAVNOSTI: STANOVÉ MĚSTEČKO

Město Most nabídne návštěvníkům Mostecké slavnosti letos poprvé možnost přespání ve stanovém městečku. Horkou novinkou je i zóna pro rodiny s dětmi u prvního pódia.

Vstupenka pro jednu osobu na jeden den včetně stanu činí 100 Kč. Za vstupenku platnou po celou dobu festivalu včetně parkování auta zaplatí jedna osoba 400 Kč. Vstupenka za obytný vůz na celou dobu slavnosti stojí 400 Kč (nehledě na počet osob). Z bezpečnostních a organizačních důvodů bude vjezd aut a obytných vozů do stanového městečka umožněn pouze do 12 hodin v pátek 13. září a odjezd nejdříve v neděli 14. září po osmé ranní.

Horkou novinkou je i zóna pro rodiny s dětmi, která bude zřízena u prvního pódia. Návštěvníci zde budou moci posedět pod velkým stanem nebo si pohovět v lehátkách. Pro děti jsou připravené atrakce z Bagrparku, Javorka malování na obličej, boxerské copánky a senzorické hraní. V ceně vstupného je káva, voda, pro děti popcorn. V zóně je možnost zakoupit si nápoje, občerstvení a zmrzlinu. Bonusem je XL sanitární vůz, který nabízí maximální hygienický komfort. Vstupné do zóny činí od 100 do 200 Kč, například dětská vstupenka pro dítě od šesti let činí na jeden den stokorunu, pro osobu od 15 let výše potom 150 Kč na jeden den a rodinná vstupenka (2 dospělí a 2 děti do 12 let) stojí na jeden den 200 Kč.

Rezervace a platbu lze provádět pouze elektronicky prostřednictvím aplikace NFCtron.