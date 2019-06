Olympijský běh na mosteckém autodromu jeho pětinásobný vítěz ozdobil rekordem

Milosrdnější než v uplynulých letech byly tentokrát sluneční paprsky k účastníkům 34. ročníku Olympijského běhu na mosteckém autodromu, na jehož startu se ve středu 19. června v podvečer sešlo 230 mužů a žen.

I když výheň a sálající asfalt zůstaly děsivou vzpomínkou, slunce si nakonec mezi mraky cestu našlo. Potrápilo tak zejména závodníky, kteří si zvolili delší trať. Jedním z nich byl i sedmadvacetiletý domácí borec Aleš Filingr. Svým soupeřům ani tentokrát nedal šanci, a popáté triumfoval. Časem 27:34,9 minuty navíc stanovil nový rekord, když překonal svůj dosavadní nejlepší výsledek z loňského roku o bezmála minutu.

Běžci vybírali ze dvou možností. Volili jeden nebo dva okruhy, a zdolávali tak úsek dlouhý 4,2, respektive 8,4 kilometru. Startér poslal závodníky na trať přesně v 18:30 hodin. Popáté klání v Mostě organizovalo město.

Vliv klimatických podmínek na výkon i zátěž organismu nový rekordman potvrdil. „Dnes se běželo celkem dobře. Vedro nakonec trochu ustoupilo, takže ve srovnání s uplynulými lety to bylo dobré,“ zhodnotil letošní ročník běhu Aleš Filingr.

Mezi ženami nenašla na osmikilometrové trati přemožitelku dvacetiletá Adéla Civínová z Bíliny, zvládla ji v čase 32:17,1 minuty. O tom, že úroveň závodu po sportovní stránce získává na kvalitě, svědčí skutečnost, že loňská vítězka by tentokrát mezi čtyřmi nejlepšími nefigurovala. „Byla to v Mostě má premiéra, a to náročná. Ale s parádní atmosférou, snažila jsem se celou dobu myslet pozitivně a užívat si to,“ svěřila se se svými pocity milá a rozesmátá dívka.

Poloviční čtyřkilometrovou trať zdolal mezi muži nejrychleji devatenáctiletý Jakub Ihnačinec z Litvínova. „Byl jsem tady předloni i loni s tím, že napoprvé jsem si vybral kratší distanci a podařilo se mi zvítězit. Tak jsem si to letos zopakoval a znovu to vyšlo. Tentokrát se mi běželo zatím nejlépe, nejspíš i díky počasí, které nám přálo,“ řekl v cíli sympatický mladík. Prvenství mezi ženami patřilo Gabriele Grossmanové, jež si ne neoprávněně říká Stíhačka Gába. Velké uznání ale zaslouží i běžečtí veteráni, reprezentovaní Václavem Smetákem a Tomášem Ondráškem. Oba patří k zakladatelům mosteckého závodu a startují prakticky nepřetržitě od premiérového ročníku před 34 lety.

¨Na autodromu se běhá už od roku 1985, o dva roky později se zdejší závod přihlásil k mezinárodní akci Olympijský běh. V Československu měl právě v tom roce premiéru v Praze na Strahově. T-Mobil Olympijský běh je největší běžeckou akcí v České republice, v jediný okamžik dnes vyběhlo na různých místech v celkem 81 městech na tratě více než 72 tisíc lidí. Ambasadorkou letošní akce byla úspěšná reprezentantka v biatlonu Markéta Davidová spolu s olympijským medailistou ve vodním slalomu Jiřím Prskavcem.

Běžci si dají další sraz na autodromu začátkem listopadu. Čeká je třetí ročník amatérského vytrvaleckého závodu The Most HALFMARATHON #3. Více informací zájemci najdou zde.