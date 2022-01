Památník Terezín vyhlašuje další ročník literární a výtvarné soutěže

Památník Terezín vyhlašuje na tento rok XXIX. ročník literární a XXVI. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem Malovat a přežít.

Terezínské ghetto bylo nacisty zřízeno v roce 1941. Až do květnových dní roku 1945 prošlo jeho zdmi na 150 tisíc vězněných. Fenoménem ghetta se stal kulturní život, zejména výtvarné tvorbě se věnovalo velké množství zde nuceně žijících osob. A právě těm bude věnován letošní ročník tradiční literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín. Mnozí z nich byli ještě děti a dospívající. Jmenujme Jana Burku, rodáka z Československa žijícího po válce i ve Francii, z jehož knihy je vypůjčen název letošní soutěže. Nebo Helgu Weissovou, jejíž dětské práce dokumentovaly těžké životní podmínky ghetta.

„V letošních pracích by se měli soutěžící zamyslet nad otázkami, zdali neměla výtvarná tvorba i jiný význam než zachycení svědectví. Třeba i pro děti ve francouzském Izieu, jež zde žily v odloučení od svých rodičů, než je nacisté deportovali do Osvětimi,“ uvedl k letošnímu tématu Pavel Straka ze vzdělávacího oddělení Památníku Terezín.

Jeho kolega ze vzdělávacího oddělení Jan Kaňa k tomu pro zájemce doplňuje: „Výtvarné či literární práce musí soutěžící vytvořit v rámci zamyšlení nad výše uvedenými otázkami a následně nám je zašle na naši adresu. Soutěžící mají možnost volby jakékoliv umělecké formy či techniky, ale i otázek. Nutná je však spojitost s vyhlášeným tématem“.

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 přechází předsednictví v Radě EU z Francie na Českou republiku, proběhne výtvarná soutěž bilaterálně, a to ve spolupráci s Memorial de la Shoah v Paříži. Do účasti v literární soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť z České republiky. Výtvarné soutěže se pak může účastnit také mládež z Francie, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 8. dubna 2022. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 9. června 2022 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Z vítězných českých i francouzských prací výtvarné soutěže bude vytvořena putovní výstava, která bude instalována v České republice i Francii.