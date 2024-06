Parkovací klece v ulici Kubelíka zmizí, nahradí je nové hlídané parkoviště

V ulici Jana Kubelíka se u bloku 510 plánuje výstavba nového parkoviště včetně oplocení. Nevzhledné parkovací klece se zruší. Nově zde bude hlídané parkoviště městské policie.

„Chceme zrušit klecové garáže v ulici Kubelíka. Povrch stávající komunikace vyfrézovat a udělat nový, parkoviště oplotit. Půjde o hlídané parkoviště pod městskou policií,“ nastínil primátor Marek Hrvol. Lidé, kteří zde bydlí a platili za garáže nájem, budou mít na parkovací místo na novém parkovišti přednostní právo. „Během rekonstrukce zde nebude možné parkovat, takže řidiči budou muset na nějakou dobu jinam. Dostanou ale příslib přednostního práva na pronájem parkovacího místa,“ ujistil Marek Hrvol. Obyvatelé, kteří se na výstavbě drátěných garáží podíleli mnohdy i vlastnoručně v akcích „zet“, se nemusejí prý obávat vysokých nájmů. „Nájem určitě nebude vyšší, dokonce by měli lidé platit o něco méně, než doposud,“ ujistil primátor. Někteří lidé nesou zvažovanou demolici garáží s nelibostí. „Chápeme, že byli lidé léta na něco zvyklí, že parkují pod střechou apod. My ale nemůžeme rezignovat na technický stav tohoto parkování, protože je za hranou životnosti a město se k tomu musí nějak postavit. Lidé dostanou nové, hlídané a bezpečné parkoviště, které navíc bude určitě vzhlednější než dosavadní přístřešky. Tento standard chceme ve městě udržet,“ dodal primátor. Demolicí přístřešků vznikne prostor pro parkování 46 aut. Je to stejný počet jako nyní. Parkoviště bude oplocené s bránou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je kolem 6 mil. Kč. Začít by se mělo v červenci a do sedmi týdnů by mělo být hotovo.

Nová a vzhlednější parkoviště chce město budovat i v dalších lokalitách, kde jsou problémy s parkováním. Například před blokem 525 v ulici Javorová. Zde by se měly rovněž zrušit nevzhledné parkovací klece. „Zatím se připravují smlouvy pro výpovědi z nájmů. Panuje tu však velká nevole s tímto záměrem. Problém je v tom, že parkovací přístřešky lidé k parkování ani moc nevyužívají. Spíše tu shromažďují nejrůznější nepořádek. Nové parkovací místo proto není pro ně lukrativní,“ uvedl primátor. Město ale chce v tomto trendu pokračovat. V případě bloku 525 se mělo jednat původně o nové parkovací přístřešky. „Máme studii na nástavbové parkování, ale tento záměr se tu nesetkal s úspěchem,“zkonstatoval Marek Hrvol.