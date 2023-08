Permanentky na mostecký fotbal jsou již v prodeji!

Fanoušci mosteckého fotbalu si již mohou kupovat permanentní vstupenku na celou nadcházející sezónu KF BANÍK MOST SOUŠ, a to na sekretariátu klubu nebo v sobotu 5. ČERVENCEna prvním domácím zápase.

Cena permanentky je 600 Kč. V ceně jsou zahrnuty všechny vstupy na utkání A-mužstva, B-mužstva a případné domácí zápasy MOL Cupu.

Při nákupu na stadionu mimo zápas doporučujeme předem kontaktovat paní Lantorovou (T: 602 310 622) alespoň formou SMS, aby nedošlo k nějakým prodlevám nebo nepřítomnosti na místě.

Základní vstupné pro novou sezónu zůstane stejné, a to ve výši 50 Kč, nicméně sdělujeme, že zpoplatněný vstup na utkání bude i pro ženy. Zde v minulých sezónách byl pro ženy vstup zdarma.

Během podzimní části budeme opět spolupracovat s mosteckými házenkářkami, klubem DHK Baník Most, kde hned 4x na podzim může platit společná vstupenka na utkání fotbalu a navazující zápas házenkářek. A to i pokud půjde o rozdílné dny jednoho víkendu. Konkrétně takto navážou domácí fotbalové zápasy proti Hradci Králové B, Chlumci nad Cidlinou, Slovanu Velvary nebo SK Zápy.

Atraktivní zápasy s FK Teplice B, FK Ústí nad Labem nebo Sokolem Brozany vyšly na podzim shodně na hřiště soupeřů. Na domácím stadionu přivítají mostečtí fotbalisté koncem srpna FK Jablonec B, malé derby odehrajeme začátkem října doma proti České Lípě, závěrečná podzimní domácí utkání odehrajeme s Velvary a SK Zápy. Závěrečné utkání podzimu bude v pátek 10.11. v Ústí nad Labem, kde se atraktivní utkání odehraje pod umělým osvětlením v pátek večer.

Program podzimních zápasů

(So 5.8.) vs. FK Pardubice B (D), 10:30 na FSJM

(So 12.8.) vs. Sokol Živanice (V), 17:00 v Živanicích

(So 19.8.) vs. Sparta Kolín (D), v 15:00 na Souši

(So 26.8.) vs. FK Jablonec B (D), v 15:00 na FSJM

(Ne 3.9.) vs. Mladá Boleslav B (V), v 10:15 v Boleslavi na Městském stadionu

(So 9.9.) vs. Hradec Králové B (D), v 15:00 na FSJM

(Ne 17.9.) vs. Slovan Liberec B (V), v 10:15 v Liberci na Městském stadionu

(So 23.9.) vs. FK Chlumec nad Cidlinou (D), v 15:00 na FSJM

(Ne 1.10.) vs. Sokol Brozany (V), v 16:00 v Brozanech

(So 7.10.) vs. Arsenal Česká Lípa (D), v 15:00 na FSJM

(Ne 15.10.) vs. FK Teplice B (V), v 11:00 v Dubí – Pozorce

(So 21.10.) vs. Slovan Velvary (D), v 15:00 na FSJM

(So 28.10.) vs. FK Přepeře (V), 10:30 v Přepeřích

(So 4.11.) vs. SK Zápy (D), 14:00 na FSJM

(Pá 10.11.) vs. FK Ústí nad Labem (V), 18:00 v Ústí nad Labem