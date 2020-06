Poslední předprázdninový koncert v Hudebním klubu Ponorka – Litvínov proběhne v sobotu 27. června. Po více než dvou letech se do litvínovského podzemního klubu vrací společně kapely Pirates of the Pubs a Kohout plaší smrt.

Přijďte se rozloučit s Ponorkou před další vynucenou pauzou a užít si dvě svižné kapely. Klub bude otevřen od 18 hodin. První kapela spustí přesně v tu pravou chvíli a tak, aby mohla akce skončit do 23 hodin. Vstupenky pouze na místě.