Pozvánka na Valdštejnskou slavnost

VALDŠTEJNSKÁ SLAVNOST LITVÍNOV 2023
NEDĚLE 30. DUBNA
ZÁMECKÝ PARK
14.00-18.00 HODIN
STUDENTSKÝ MAJÁLES
PROGRAM STUDENTŮ GYMNÁZIA T. G. MASARYKA LITVÍNOV A ŽÁKŮ ZUŠ LITVÍNOV
PONDĚLÍ 1. KVĚTNA
9.00 HODIN
PRŮVOD MĚSTEM
CITADELA, UL. PODKRUŠNOHORSKÁ, VALDŠTEJNSKÁ, ZÁMECKÝ PARK
ÚČINKUJÍ: MAŽORETKY ZE SPORTOVKY, LITVÍNOVSKÉ MAŽORETKY TJ SOKOL LITVÍNOV – LOM, DECHOVÝ ORCHESTR, KOČÁRY S HRABĚCÍ RODINOU A DOPROVODEM, HERCI DVD LITVÍNOV A DIVADLA V PYTLI, P. FIEDLER RANCH HORNÍ WES, JEZDECKÝ KLUB KRUPKA
NÁM. MÍRU
9.00-18.00 HODIN
STÁNKY S OBČERSTVENÍM
STÁNEK MĚSTSKÉ KNIHOVNY LITVÍNOV
ZÁMECKÝ PARK
9.00-19.00 HODIN
JARMARK
10.00-18.00 HODIN
JÍZDY NA KONÍCH
10.00-11.30 HODIN
PÓDIUM A PLOCHA POD PÓDIEM
VÍTÁNÍ HRABĚCÍ RODINY
OBRAZY ZE ŽIVOTA KARLA VI.
VALDŠTEJNOVI TRUBAČI
OHNIVÉ VYSTOUPENÍ S KOŇMI – P. FIEDLER RANCH HORNÍ WES
SOKOLNÍK FALCONIA
DOCELA VELKÉ DIVADLO
DIVADLO V PYTLI
BUBENÍCI A VLAJKONOŠI
11.00-16.00 HODIN
PARKOVIŠTĚ ZA HOTELOVÝM DOMEM
VÝSTAVA POŽÁRNÍ TECHNIKY
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LITVÍNOV
ODPOLEDNÍ ČÁST PROGRAMU MODERUJE ALEŠ LEHKÝ
12.30 HODIN
MOZARTŮV SYMFONICKÝ ORCHESTR
KONCERT ORCHESTRU, KTERÝ NAVÁZAL
NA LITVÍNOVSKOU PRVOREPUBLIKOVOU TVORBU
DIRIGUJE JAKUB TOMÁŠ
14.30 HODIN
THOM ARTWAY & BAND
KONCERT DVOJNÁSOBNÉHO DRŽITELE CENY ANDĚL
16.30 HODIN
O5 A RADEČEK
KONCERT ČESKÉ POP-ROCKOVÉ KAPELY
VOIGTOVY SADY
15.30-16.30 HODIN
RYTÍŘSKÝ TURNAJ S KOŇMI
P. FIEDLER RANCH HORNÍ WES
SKUPINA SCÉNICKÉHO ŠERMU ARTUS PHOR
ZÁMEK VALDŠTEJNŮ
9.00-17.00 HODIN
REZERVACE PROHLÍDEK VÝSTAV NA TEL. 603 151 600
LA SALVA
ŽIVOT A UMĚNÍ V AMAZONSKÉM PRALESE
VÝSTAVA ARTEFAKTŮ AMAZONSKÝCH INDIÁNŮ (LUDMILA ŠKRABÁKOVÁ)
A OBRAZŮ AK. MAL. OTTO PLACHTA
SOCHY STANISLAVA HANZÍKA
HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH V HORNÍM LITVÍNOVĚ