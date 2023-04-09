Pozvánka na Valdštejnskou slavnost

Od
Vlasta Šoltysová
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VALDŠTEJNSKÁ SLAVNOST LITVÍNOV 2023

NEDĚLE 30. DUBNA

ZÁMECKÝ PARK

14.00-18.00 HODIN

STUDENTSKÝ MAJÁLES

PROGRAM STUDENTŮ GYMNÁZIA T. G. MASARYKA LITVÍNOV A ŽÁKŮ ZUŠ LITVÍNOV

PONDĚLÍ 1. KVĚTNA

9.00 HODIN

PRŮVOD MĚSTEM

CITADELA, UL. PODKRUŠNOHORSKÁ, VALDŠTEJNSKÁ, ZÁMECKÝ PARK

ÚČINKUJÍ: MAŽORETKY ZE SPORTOVKY, LITVÍNOVSKÉ MAŽORETKY TJ SOKOL LITVÍNOV – LOM, DECHOVÝ ORCHESTR, KOČÁRY S HRABĚCÍ RODINOU A DOPROVODEM, HERCI DVD LITVÍNOV A DIVADLA V PYTLI, P. FIEDLER RANCH HORNÍ WES, JEZDECKÝ KLUB KRUPKA

NÁM. MÍRU

9.00-18.00 HODIN

STÁNKY S OBČERSTVENÍM

STÁNEK MĚSTSKÉ KNIHOVNY LITVÍNOV

ZÁMECKÝ PARK

9.00-19.00 HODIN

JARMARK

10.00-18.00 HODIN

JÍZDY NA KONÍCH

10.00-11.30 HODIN

PÓDIUM A PLOCHA POD PÓDIEM

VÍTÁNÍ HRABĚCÍ RODINY

OBRAZY ZE ŽIVOTA KARLA VI.

VALDŠTEJNOVI TRUBAČI

OHNIVÉ VYSTOUPENÍ S KOŇMI – P. FIEDLER RANCH HORNÍ WES

SOKOLNÍK FALCONIA

DOCELA VELKÉ DIVADLO

DIVADLO V PYTLI

BUBENÍCI A VLAJKONOŠI

11.00-16.00 HODIN

PARKOVIŠTĚ ZA HOTELOVÝM DOMEM

VÝSTAVA POŽÁRNÍ TECHNIKY

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LITVÍNOV

ODPOLEDNÍ ČÁST PROGRAMU MODERUJE ALEŠ LEHKÝ

12.30 HODIN

MOZARTŮV SYMFONICKÝ ORCHESTR

KONCERT ORCHESTRU, KTERÝ NAVÁZAL

NA LITVÍNOVSKOU PRVOREPUBLIKOVOU TVORBU

DIRIGUJE JAKUB TOMÁŠ

14.30 HODIN

THOM ARTWAY & BAND

KONCERT DVOJNÁSOBNÉHO DRŽITELE CENY ANDĚL

16.30 HODIN

O5 A RADEČEK

KONCERT ČESKÉ POP-ROCKOVÉ KAPELY

VOIGTOVY SADY

15.30-16.30 HODIN

RYTÍŘSKÝ TURNAJ S KOŇMI

P. FIEDLER RANCH HORNÍ WES

SKUPINA SCÉNICKÉHO ŠERMU ARTUS PHOR

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ

9.00-17.00 HODIN

REZERVACE PROHLÍDEK VÝSTAV NA TEL. 603 151 600

LA SALVA

ŽIVOT A UMĚNÍ V AMAZONSKÉM PRALESE

VÝSTAVA ARTEFAKTŮ AMAZONSKÝCH INDIÁNŮ (LUDMILA ŠKRABÁKOVÁ)

A OBRAZŮ AK. MAL. OTTO PLACHTA

SOCHY STANISLAVA HANZÍKA

HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH V HORNÍM LITVÍNOVĚ

 

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