Sev.en opět sází budoucnost!

V loňském roce se skupina Sev.en opět zapojila do iniciativy „Sázíme budoucnost“. Od zahájení projektu v roce 2019 přibylo v krajině v České republice už 3 708 381 stromů, které vysadili jednotlivci, firmy, obce i neziskové organizace. Těžební společnosti skupiny Sev.en posunuly stromové počítadlo iniciativy „Sázíme budoucnost“ za uplynulé čtyři roky o více než 1,5 milionu stromů.

Každoročně se k úsilí iniciativy „Sázíme budoucnost“ přidává více a více dobrovolníků. V minulém roce to bylo téměř 80 000 lidí po celé zemi a přibylo 1,7 milionu stromů vysazených mimo les. Nejčastěji lidé sázejí listnaté druhy, vévodí duby, lípy a javory. Druhová skladba obecně značí pozitivní změny v české zemědělské krajině. Těžební společnosti skupiny Sev.en jsou v tom s iniciativou „Sázíme budoucnost“ od samého začátku. Vršanská uhelná přispěla v loňském roce 148 379 stromy a Severní energetická vysadila 96 841 stromů. Smíšený les bude mít jednou ryze ekologickou funkci. Sám si lépe poradí se škůdci a klimatickými extrémy. Díky dobré péči také mladé stromky přežijí náročné období dospívání. Část území ponechávají rekultivátoři přirozené obnově, aby příroda sama pod svou taktovkou rozvíjela biotopy, které jsou pro krajinu pod Krušnými horami nejvhodnější a skvěle doplňují rekultivace řízené člověkem, tedy i nové lesy.

Skupina Sev.en je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Portfolio skupiny zahrnuje elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.