Fotbalový zápas FK Baník Most Souš s Viktorkou Žižkov skončil remízou

V zápase s vedoucím celkem tabulky udrželi mostečtí fotbalisté neporazitelnost a s Viktorkou Žižkov uhráli bezbrankovou remízu.

Slavnostní velikonoční zápas dvou na jaře zatím neporažených týmů dospěl do bezbrankové remízy 0:0. Mostu aktuálně se 12 jarními body patří druhé místo jarní tabulky, Žižkov po 10 zápasech přerušil svou vítěznou šnůru, se kterou jasně míří do baráže o postup do 2. ligy. Domácí tým podpořili fanoušci v nebývalých počtech a společně jsme tak dosáhli na největší návštěvu této sezóny napříč celou soutěží.

V samotném zápase byl Žižkov mírně lepším týmem a plnil si roli favorita. Most měl velmi dobrý vstup do utkání a dostal se k prvnímu rohu i závaru po akci Štefka. Viktorka se však brzy dostala rovněž do hry a ve 13. minutě odvážně zachraňoval situaci před Voltrem brankář Pavel Halouska. Následně Muleme z dorážky trefil tyč a Žižkov nabíral tempo. Domácí však ze zápasu nevypadli, poctivě napadali a snažili se i o vlastní kombinace. Utkání mělo vyšší technickou kvalitu, ačkoliv vyložené šance nenabídlo. Na levém křídel se opravdu dařilo Honzovi Štefkovi, centry a průniky však pochytal žižkovský brankář Milan Švenger.

Utkání bylo i setkáním starých známých. Mostecká trenérská dvojice Sochor – Kocík dlouho působila právě na Žižkově. Stejně tak Pavel Halouska nebo Adam Bouguetouta dříve prošli Viktorkou. Zápas tak chytil prestiž a hrál se ve vysoké koncentraci, které pomáhali i aktivní fanoušci. Mostecký stadion navštívil úctyhodný počet diváků, kteří tak nakonec způsobili organizační potíže, za které se klub omlouvá. Ačkoliv mostecký klub vyhlásil přiležitost k diváckému rekordu, přesto takové počty nakonec nečekal. Stadion Josefa Masopusta stále prochází obnovou své plné funkčnosti a sobotní výrazná divácká návštva ukázala na současné limity stadionu. Servis pro fanoušky bude klub nadále více a více zlepšovat.

Po změně stran pokračovala intenzivní fotbalová bitva, ve které se Žižkov pokoušel o rozhodující branku. Most se však nevzdával, aktivně napadal a nedával příležitosti soupeře k dotahování svých akcí. Naopak vyrážel do nebezpečných brejků. Obě strany věřily, že by to tam mohlo spadnout. Skurovec rozjížděl několik nájezdů do žižkovského vápna, narazil však na posledního obránce, zejména v 62. minutě po vysunutí od Zinhasoviče za obrannou linii se stadion už už nadechoval k radosti, hosté se však ubránili. Závěr utkání se přeci jen začal dohrávat trochu na remízu. Šancí nebo spíše pološancí ubylo, v utkání nevznikla 100% příležitost ani na jedné straně, ačkoliv se oba týmy snažily o dotažení i většího počtu útočných akcí.

Zápas tak byl vítězstvím fanoušků, kteří vyprodali připravené vstupenky a vrátili mosteckému stadionu zašlý lesk. Klub tak získává novou motivaci i potřebu se stadionem dále pracovat, neboť podobné návštěvy by si přál klub každý víkend. Na Viktorku Žižkov přišlo v Mostě 1378 diváků, což je dosud nejvyšší návštěva v současné sezóně.

FK Baník Most-Souš – FK Viktoria Žižkov 0:0

Sestava Mostu: Halouska – Pátek, Novák, Maksič, Bína (55. Rjaska) – Glaser (88. Novický), Vobecký, Zinhasovič – Kubeš (55. Skurovec), Bouguetouta (68. Novotný), Štefko

Sestava Žižkova: Švenger – Žežulka, Muleme (72. Sow), Tregler, Jirásek (88. Petráň), Voltr (72. Bazal), Prošek (83. Batioja), Hönig, Sixta, Řezáč, Klusák



Statistiky Most : Žižkov (systém Veo): Držení míče: 35% : 65%, Střely 8 : 13, Přímé kopy 17 : 12, Přihrávky 112 : 226, Zisky míče 111 : 104