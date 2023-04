Mostečtí policisté zachraňovali batole

Nikdo by ani nechtěl pomyslet na to, co se může stát malému dítěti, které zůstane samo doma. Policisté mostecké hlídkové služby spěchali na pomoc 19 měsíční holčičce. Ta nedopatřením zůstala osamocena v bytě panelového domu. V ranních hodinách oznámila hlídající babička, že šla dát pytel s odpadky za bytové dveře. V tento krátký moment je vnučka stihla zabouchnout. Vzhledem k nízkému věku ale nedokázala dveře otevřít. Babička se pochopitelně o holčičku bála, proto okamžitě zalarmovala policisty na tísňové lince. Uniformovaná hlídka okamžitě reagovala a vyhodnotila nejrychlejší cestu do bytu. Ta vedla přes balkon, kde bylo pootevřené okno. Holčička byla sama doma a nebyl čas přemýšlet. Jednalo se o bytovou jednotku ve zvýšeném prvním patře, ale výškou na úrovni patra třetího. Zachránce od sousedů přelezl dva balkony a dostal se k bytu s částečně otevřeným oknem. To otevřel potom, co otvorem prostrčil ruku. Policista našel plačící batole, které bylo díky včasnému zásahu úplně v pořádku. Pak už mohla vejít dojatá babička, která svoji vnučku obejmula a policistům poděkovala.