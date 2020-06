Primátor Mostu: „Paní ministryně Schillerová se tváří jako Jánošík v sukních, ale je to přesně naopak,“

Zástupci tří největší měst Ústeckého kraje – Ústí nad Labem, Děčína a Mostu – uvádějí na pravou míru, jaká bude realita tzv. vládních kompenzací pro města a obce v souvislosti s pandemií COVID-19.

Politici na krajské a obecní úrovni v Ústeckém kraji nyní chystají otevřený dopis ministrům vlády Andreje Babiše, kde chtějí žádat o přehodnocení dosavadního postoje. Odebrání takto významných peněz z rozpočtů českých měst a obcí totiž bude mít podle nich obrovský sekundární ekonomický efekt, který rozhodně nepřispěje k rychlému nastartování ekonomiky.

Politici různých stran a hnutí, kteří budou v podzimních krajských volbách v Ústeckém kraji kandidovat pod hlavičkou uskupení LEPŠÍ SEVER, tak chtějí demonstrovat reálné dopady na rozpočty českých měst. Vláda dnes sice hovoří o plošné dotaci 1 200 Kč na obyvatele, ale už neříká, že tato dotace nepokryje ani 50 procent výpadku příjmů měst a obcí. Vláda se přitom rozhodla sáhnout na peníze měst bez jakékoliv předchozí dohody a nemalou část nákladů pandemie tak potichu přenáší na samosprávu. Dopad pocítí občané zejména v investicích. Například v Ústí nad Labem budou muset oddálit vybudování kamerového centra pro městskou policii.

„Situace v Ústí nad Labem je taková, že odhadujeme propad příjmů ve výši téměř 260 milionů korun. To je pro představu asi pětina celého ročního rozpočtu města. Pokud projde vládní dotace, dostaneme maximálně 112 milionů korun. S takovým výpadkem se budeme prát jen za cenu tvrdých škrtů v rozpočtu i v investicích, což jde ale přímo proti záměru vlády podporovat ekonomiku na lokální úrovni. Politici v Praze hrají pouze mediální divadlo, ale pro život českých a moravských měst to bude znamenat dobu temna,“ říká 1. náměstkyně primátora města Ústí nad Labem Věra Nechybová (občanské hnutí Ústecké fórum občanů), která má na starosti finance města. „Je to nejspíš daň za to, že jsme v posledních letech spravovali naše město s přebytkem, který loni činil přes 160 milionů korun,“ dodává bývalá primátorka města.

Děčín odhaduje podle Vladislava Rašky (Náš Děčín), který má na starosti investiční rozvoj města, že v letošním roce dojde k celkovému propadu příjmů o 190 milionů korun. „Jen za prvních pět měsíců jsme přišli o více jak dvacet milionů korun na sdílených daních. Situace se bude samozřejmě zhoršovat. V případě vládní dotace dostaneme jen asi třetinu těchto peněz, tedy asi 60 milionů korun. Částka 1200 Kč zní možná hezky, ale po vynásobení podle počtu obyvatel je to spíše takový drobný příspěvek nežli reálná pomoc. Samozřejmě teď budeme rádi za každou korunu, ale bylo by naivní si myslet, že se v této situaci bude moci kterékoliv město v republice rozvíjet směrem dopředu,“ říká ekonom Raška.

Ani v Mostě není situace odlišná. Vedení magistrátu očekává výpadek okolo 200 milionů korun, na případné dotaci by si pak město přišlo na necelých 80 milionů korun. „Je to naprosto alibistická dávka, na které si pan Babiš a paní Schillerová postaví kampaň před volbami. Vzali nám peníze, aniž by se kohokoliv ptali a teď to ještě prezentují jako záchranu měst a obcí. Rozhodně to není tak, že to, co nám bylo uzmuto, to nám bude zase navráceno. Paní ministryně Schillerová se tváří jako Jánošík v sukních, ale je to přesně naopak,“ zlobí se primátor Mostu Jan Paparega (hnutí PROMost).