Přístavba pavilonu pro magnetickou rezonanci omezí provoz zdravotnických pracovišť

Krajská zdravotní – Nemocnice Děčín z důvodu pokračujících prací na přístavbě pavilonu pro magnetickou rezonanci a provedení rekonstrukce některých pracovišť v pavilonu „I“ omezí provoz na některých zdravotnických pracovištích. Návštěvníci děčínské nemocnice musí počítat i s dvoudenní výlukou městské hromadné dopravy v areálu.

Ve dnech 4. a 5. června nebude areálem nemocnice projíždět autobusová linka číslo 207.

Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní – Nemocnice Děčín v pavilonu „I“ přesune ambulantní provoz od 10. do 30. června 2019 na lůžkovou stanici zdravotnického pracoviště, které se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Provoz poraden bude zachován a provozován v příjmové ambulanci oddělení sídlícího v přízemí (zadní vchod do pavilonu „I“). Omezení se nedotkne ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost.

Od 10. června do 31. srpna dojde k uzavření rehabilitační ambulantní části v pavilonu „I“. Část ambulantního provozu rehabilitace bude přesunuta do budovy „E“ (chirurgie), do I. patra, kdy zahájení provozu se předpokládá v měsíci červenci. V provizorních prostorách není možné poskytovat vodoléčbu. Ostatní rehabilitační výkony (parafín, lymfodrenáže, elektroléčba, cvičení, masáže) budou prováděny.Ambulance prim. MUDr. Petry Straussové bude k dispozici v lůžkové části rehabilitačního oddělení – budova „I“ (6. podlaží), v ordinačních hodinách: úterý a čtvrtek: 8:30 – 11:30 hod. a středa: 12:30 – 14:30 hod. Pacienti s aplikací parafínu a následné terapie budou též ošetřeni na lůžkové části rehabilitace, a to již od 10. června 2019.