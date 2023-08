Prodloužení linky v Mostě ke speciální škole

V Mostě dojde na rozšíření provozu MHD vybraných spojů na lince č. 10. Prodloužení trasy ještě musí schválit zastupitelé. Konkrétně se jedná o prodloužení trasy této linky z nádraží do zastávky Speciální škola a dále do zastávky Velebudice, škola. „Cílem je nabídnout žákům a studentům autobusové spojení bez přestupu z Obrnic do Mostu ke speciální škole, SOŠ gastronomie a služeb v ulici J. Palacha a SŠ technické ve Velebudické,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Klára Vydrová. Spoje budou plně hrazeny Ústeckým krajem. Přístupné by byly všem cestujícím a současně by se rozšířila nabídka přímého spojení i pro občany Mostu k výše uvedeným školám.