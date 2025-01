Ptačí tvořivky v teplické botanické

Blíží se Ptačí tvořivky! Pokud vaše děti překypují fantazií, 8. února si budou moct vyrobit vlastního ptáčka na památku. Nemusí to být jen sýkorka nebo kos – klidně mohou vymyslet zcela nový ptačí druh! Pomůžete jim?

Tvořivky probíhají téměř celý den – od 10:00 do 17:00.

Co vás čeká?

Bohatý výběr kreativního materiálu

Jedinečné 3D modely ptáčků, které jsme pro vás vytiskli v 3D tiskárně

Možnost zdobit perníkové ptáčky místo plastových

Výroba vlastního malého krmítka pro ptáčky

Aby byla inspirace dokonalá, ve stejný den jsme přichystali dvě ornitologické procházky s odborníkem:

14:30 – 15:00 první procházka

15:30 – 16:00 druhá procházka

Přijďte si užít den plný tvoření, objevování a radosti!