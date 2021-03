Od 1. března se mohou registrovat k očkování proti onemocnění covid – 19 osoby starší 70 let věku. S registrací pomáhá od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin Základní umělecká škola F.L. Gassmanna Most. Rádi vám pomůžou i po telefonu na čísle 734 854 349.