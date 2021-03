Zloději kradou převážně v noci

Neznámý pachatel v nočních hodinách v areálu garáží v mostecké ulici Pionýrů vnikl násilím do jedné z garáží a z ní odcizil doplňky na osobní vozidlo, nářadí a také kanystr s pohonnými látkami. Kradl v době vyhlášeného nouzového stavu a poškozenému zanechal škodu ve výši 11 tisíc korun.

Jiný nenechavec v ulici Teplická v Mostě překonal oplocení u objektu, vnikl do rozvodny a z ní odnesl několik metrů přívodního kabelu k osvětlení lamp v objektu. Majitel vyčíslil vzniklou škodu na 9 tisíc korun.

Další zloděj v obci na Mostecku přelezl plot u budovy železnic, kde následně překonal okno do objektu a z vnitřních prostor měl odnést věci za 32 tisíc korun.