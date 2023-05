Selský dvůr Braňany shání na statek samostatného kuchaře/kuchařku na občasnou výpomoc do kuchyně. Jednalo by se o víkendovou brigádu 1-2x do měsíce.

Vhodné jako přivýdělek k práci. Platové ohodnocení a veškeré informace na telefonu anebo na osobní schůzce. Volejte, pište na číslo: +420 777 770 312