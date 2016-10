Severočeši.cz se zeptali, primátor Mostu odpověděl

Politické hnutí Severočeši.cz položilo primátoru města Mostu Janu Paparegovi veřenou otázku: Jak napraví Magistrát města Mostu svoji chybu, o které je dnes již naprosto jasné, že je porušením zákona?

Severočeši,cz sděluje: „Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zamítl žalobu Zelenkových a Schwarzových Severočechů.cz proti stažení kandidátky politického hnutí v krajských volbách. Postup krajského úřadu ve věci označil za správný a žalobu za nedůvodnou. Vzhledem k tomu, že krajský úřad a krajský soud vycházely ze stejných podkladů, které Magistrátu města Mostu předložila JEDINÁ a PLATNÁ volební zmocněnkyně oficiálního politického hnutí Severočeši.cz JUDr. Hana Jeníčková ve věci stažení kandidátky MUDr. Aleny Dernerové ve volbách do Senátu, se redakce měsíčníku Krušnohor veřejně ptá: Jak napraví Magistrát města Mostu svoji chybu, o které je dnes již naprosto jasné, že je porušením zákona?“

Primátor města Mostu Jan Paparega odpovídá:

K dotazu uvádíme následující:

Krajský soud rozhodoval ve věci žaloby politického hnutí Severočeši.cz proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje, kterou se Severočeši snažili zvrátit odvolání všech svých kandidátů z kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva kraje.

Zda došlo k porušení zákona ve věci postupu Magistrátu města Mostu, který k odvolání kandidátky do Senátu MUDr. Aleny Dernerové nepřihlédl, může rozhodnout jen a pouze nezávislý soud. V současné chvíli je stanovisko Magistrátu města Mostu neměnné, a to z již konstatovaných důvodů uvedených v tiskovém prohlášení ze dne 5. 10. 2016.