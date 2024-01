Skončil na kolejích

Mostečtí policisté vyjížděli v sobotu dvě hodiny po půlnoci k Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova, kde měl být vůz Volkswagen na kolejišti. V místě, kde se otáčí tramvaj, byl řidič, který jel svým vozem ze zábavy do Teplic a prý špatně odbočil. Motorista ve věku 27 let skončil s automobilem zaseklý v kolejišti mimo vozovku a nebyl schopný další jízdy. Tím na sebe k jeho smůle upozornil. Policisté vyzvali muže, aby se podrobil testu na přítomnost alkoholu. Jeho řidičské umění bylo rázem vysvětleno. Přístroj totiž ukázal 1,6 promile. Uniformovaná hlídka ke všemu zjistila, že to není řidičův jediný problém. Ten má hned dva platné zákazy řízení motorových vozidel. První nabyl právní moc v listopadu loňského roku, o kterém rozhodl teplický magistrát. Druhý zákaz vydal Magistrát města Ústí nad Labem a je platný teprve několik dní. Tepličan vjel na vyřazenou kolej a nezpůsobil svým špatně zaparkovaným vozidlem žádnou škodu na majetku. Policejní hlídka ho ihned zadržela a převezla do cely. Po vystřízlivění si muž na obvodním oddělení Zahradní převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě uznání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi.