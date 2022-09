Slavnostní předání ovocného sadu jezera Most „okoření“ kuchařská šou vítěze pořadu „Masterchef Česko“

Přijďte v sobotu 10. září od 13 do 18 hodin oslavit předání ovocného sadu s altánem u jezera Most, který financovala pro město Most společnost BILLA Česká republika . Akce se koná naproti třetí scéně MOSTECKÁ SLAVNOST 2022. Můžete se těšit na kuchařskou show s Romanem Stašou, vítězem Masterchef Česko 2020, následnou autogramiádu a degustaci pokrmu dle jeho receptu. Show začíná v 15 hodin. Sportovně zábavný program a ochutnávky jsou pro vás připraveny celé odpoledne.