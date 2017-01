Sníh a vítr škodily i v Ústeckém kraji

Dnes Hasičské jednotky v Ústeckém kraji vyjely od 5:37 do 7:49 k pěti dopravním nehodám. V 5:37 u Kadaně došlo k dopravní nehodě osobního auta a Autobusu. Nikdo nebyl zraněn. Autobus z místa události odjel. Hasiči zabezpečili havarované osobní auto proti požáru. V 6:01 sjelo v Poleradech okres Most vozidlo mimo vozovku. Hasiči podniku Elektrárna Počerady je vytáhli. V 7:03 u Zahořan okres Chomutov sjela dodávka mimo vozovku. Vytáhli ji dobrovolní hasiči z Radonic. V 7:41 se převrátilo na střechu osobní auto u Havraně okres Most. Zraněného člověka odvezla Zdravotnická záchranná služba. V 7:49 havaroval kamion u Hrušovan okres Chomutov. Nikdo nebyl zraněn. Kamion byl zalomený v příkopu.

Spadlé stromy

V noci ze 3. na 4.1. 2017 odstraňovali hasiči v Ústeckém kraji na čtyřech místech spadlé stromy. Na Děčínsku to byly Jetřichovice – tři spadlé stromy na vozovku. Huntířov – stromy na vozovce. Rynartice – dva stromy na vozovce. Na Litoměřicku odstraňovali hasiči strom spadlý na telefonní vedení v Úštěku.