Sporťásky (2. týden)

Verva v neděli vyrukuje na Dynamo

Extraliga pokračuje v neděli svým již 39. kolem. V něm nastoupí domácí HC Verva Litvínov proti celku Dynamo Pardubice. Střetnutí začíná na Zimním stadionu Ivana Hlinky již v 15.30 hodin!

Házenkářky doma až na konci ledna

Na první domácí interligové utkání házenkářek si musí jejich příznivci počkat až na konec měsíce ledna. Poprvé v letošním roce se na své palubovce totiž představí až v sobotu 28. ledna, kdy budou v atraktivním duelu hostit Michalovce.

V Mostě se hraje memoriál bratří Mazánků

V sobotu 14. ledna se od 8.15 hodin hraje v mostecké sportovní hale již 19. ročník memoriálu bratří Mazánků, což je turnaj fotbalistů dříve narozených. Jak podotýká jeden z organizátorů Jan Štefko, letošní ročník je mimo jiné také setkáním bývalých fotbalistů a trenérů Baníku Most.

Hokejisté Mostu hostí Přerov

Další domácí utkání WSM ligy sehrají hokejisté HC Most v sobotu 14. ledna. Jejich soupeřem na ledě mosteckého zimního stadionu bude celek Zubr Přerov. Utkání začíná tradičně v 17.30 hodin.

Plavci letos chystají svůj druhý ples

Plavecký klub Litvínov připravuje při příležitosti 45. výročí svého založení 2. Ples plavců. Do doby, než se uskuteční, uplyne ještě poměrně dost vody. Je totiž naplánován až na sobotu 6. května od 19.00 hodin v aule Scholy Humanitas.

Mládež FK Litvínov čeká soustředění

Týmy mládeže FK Litvínov také letos čeká zimní soustředění. To se uskuteční v Hoře Svaté Kateřiny. Ročník hráčů 2009 pojede od 26. do 29. ledna. Ročník 2004 od 16. do 19. února, ročník 2003 od 22. do 26. února a konečně dorostenci vyjedou do Krušných hor v termínu 1. – 5. března.

V sobotu je ples HC Litvínov

Hudební klub Attic v Litvínově hostí v sobotu 14. ledna Ples HC Litvínov. Ten začíná ve 20.30 hodin. K tanci a poslechu bude hrát skupina Žízeň a Elán Revival.