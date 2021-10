Strážníci měli plné ruce práce s alkoholiky

Pracovník zdravotnické záchranné služby požádal po 18. hodině o asistenci strážníků při ošetření pacienta s krvácením v obličeji, který byl v restauraci v silně podnapilém stavu a choval se agresivně. Operační pracovník na místo vyslal nejbližší motohlídku strážníků a ti na místě zjistili třicetiletého muže, který se choval vulgárně a agresivně k posádce zdravotnické záchranné služby. Strážníci se snažili muže zklidnit, ale to se kvůli jeho silné podnapilosti nedařilo. Jeho agresivita se stupňovala a v jednu chvíli zaútočil na přítomného strážníka. Aby útok odvrátil, použil strážník donucovací prostředky, muže svedl k zemi a přiložil mu pouta. Následně strážníci muže doprovodili do nemocnice k vyšetření po použití donucovacích prostředků. U muže byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem 3 promile. Lékař proto rozhodnul o převozu pacienta do protialkoholní záchytné stanice v Teplicích. Strážníci posádce sanitního vozu ještě asistovali při převozu do záchytné stanice z důvodu agresivity pacienta.

Podobný případ řešili strážníci po 22. hodině, kdy na lince 156 požádal o pomoc personál restaurace, že se zde nachází podnapilý muž, který obtěžuje obsluhu a hosty. Podnapilý muž pak před zraky strážníků před restaurací zavrávoral a spadl na chodník. Vzhledem k tomu, že došlo k poranění jeho hlavy, strážníci přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Z důvodu agresivity pacienta pak lékař také požádal o asistenci strážníků při převozu muže do protialkoholní záchytné stanice v Teplicích.

Další opilý muž se potácel v tmavém oblečení nočním Mostem uprostřed silnice. Strážníkům vysvětlil, že si chtěl zkrátit cestu z oslavy domů. Strážníci muže dovedli na chodník a nasměřovali k místu jeho trvalého bydliště. Ještě pak ověřili, že už nevstupuje do vozovky, aby došel v pořádku domů.