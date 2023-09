Svítila, ale neplatila

Mostecký vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 51leté ženy ze spáchání přečinu krádeže. Ta si měla nechat vědomě za úplatu neoprávněně připojit elektřinu do svého pronajatého bytu v Obrnicích. Kabely do bytové jednotky vedly z rozvodné skříně, která je ve společných prostorách domu. Pak si téměř rok zadarmo užívala vymoženosti moderní doby. Vesele svítila a sledovala televizi. Ke smůle ženy vše ale prasklo, protože neměla řádně uzavřenou smlouvu s dodavatelem energií. Proto jí technik poškozené firmy od přívodu elektřiny odpojil. I tak stihla obviněná spotřebovat energii za více než 17 tisíc korun. Aby toho nebylo málo, tak prostřednictvím prodlužovacích kabelů za úplatu poskytla elektřinu do dalších třech bytových jednotek v témže domě. Od soudu pak může žena odejít v případě uznání viny až dvouletým trestem vězení. Tam smlouvu o dodávce elektřiny potřebovat nebude.