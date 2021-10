TANEČNÍ STUDIO KAMILY HLAVÁČIKOVÉ zahájí slavnostní spuštění nominací PODNIKATELKA ROKU 2021 v regionu Mostecka

Okresní hospodářská komora Most a WomenNet o.s. pořádají dnes 14. října od 19 hodin v litvínovské Citadele zahájení soutěže PODNIKATELKA ROKU 2021 v regionu Mostecka. V slavnostním úvodu večera vystoupí Taneční studio Kamily Hlaváčikové Most, náseduje proslov organizátora akce a poté vystoupení Baby Baletu Praha a Baletu Praha Junior – souborů Tanečního centra Praha – konzervatoře. Akci podpořila Vršanská uhelná a.s. a HST Hydrosystémy s.r.o., záštitu převzal hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, starostka města Litvínova Kamila Bláhová primátor města Mostu Jan Paparega.

Nominace je možné podávat od 14. 10. od 19 hodin do 13. 12. do 23.50 hodin. Nominovat může kdokoliv jakoukoliv podnikatelku ze svého okolí, kterou by rád v takové soutěži viděl. Nominace bude probíhat především elektronickou formou a to prostřednictvím odkazu PODNIKATELKA ROKU 2021 na www.ohk-most.cz, nebo na www.womenet.cz. Také je možno nominovat podnikatelku formou sms na telefonu 777 737 751 (nutné je vyplnit jméno a příjmení nominované podnikatelky, nepovinně pak název firmy a kontakty na nominovanou podnikatelku), nebo vyplněním formuláře vystřiženého z místního periodika a jeho odevzdáním či zasláním (adresy jsou uvedeny pod nominačním formulářem).