Textař Horáček navštíví Triolu a obdaruje dětské pacienty

V pondělí 19.9. navštíví okres Most textař a sociální antropolog Michal Horáček. Chce se blíže seznámit s problémem zaměstnanosti v Triole Horní Jiřetín a Strojírna Litvínov. Také navštíví dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice, kde předá dar pro hernu malých pacientů. V doprovodu primáře oddělení Jiřího Biolka, na jehož pozvání se návštěva uskuteční, by se měl podívat na náš okres také z ptačí perspektivy a to zejména v souvislosti s územními limity těžby.

Hlavní body programu

9.30 – 10.15 Triola Horní Jiřetín

10.30 – 11.00 Let vrtulníkem nad okresem Most

11.30 – 12.15 Dětské a dorostové oddělení nemocnice v Mostě