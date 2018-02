Toulavá kamera po patnácti letech „na místě činu“ aneb Ropáků přibývá

V prvním vydání oblíbeného nedělního pořadu „Toulavá kamera“, který premiérově odvysílala Česká televize před patnácti lety, se objevila reportáž „Ropáci existují“. Pořad tenkrát prezentoval „senzační objev“ – tedy, že hrdinové filmu Jana Svěráka skutečně žijí. V prostředí Severočeských hnědouhelných dolů však narazil štáb při natáčení na velké překvapení – na stádo muflonů, kteří se záhy staly velkou atrakcí a posléze iniciovali vznik tak zvaného Uhelného safari. Uplynulou neděli dopoledne se reportéři Toulavé kamery k reportáži natočené v dolech před mnoha lety opět vrátili.

Kromě strojů čekalo před patnácti lety štáb Toulavé kamery u Lomu ČSA u Litvínova také stádo muflonů. Tak velká skupina zvířat na povrchovém dole je podle dostupných informací světový unikát. O existenci zhruba dvou set muflonů zabydlených mezi důlními velkostroji tehdy moc lidí nevědělo. Dobývací prostor byl přísně zapovězenou zónou. To se ale záhy změnilo. Přispěla k tomu velkou měrou právě zmíněná zvířata. Před devíti lety vymysleli těžaři Uhelné safari, které už si prohlédlo na třicet tisíc lidí. „Chtěli jsme lidem nejprve ukázat naši technologii – obří velkostroje, které nebyly dosud vidět zblízka. Sice dopředu říkáme, že mohou vidět zvěř, ale když potom vidíte mufloní mládě přeskakovat pasový dopravník, je to vždy překvapení,“ uvedla v reportáži mluvčí skupiny Sev.en group Gabriela Sáričková Benešová.

Mufloní populaci se v dolech daří čím dál lépe. V posledních letech se rozšířila i do sousedního Lomu Vršany, a dokoce mimo důlní území. Aktuálně se počet zvířat odhaduje na 250 až 350 tisíc kusů. A proč se jim tady tak líbí? Tato území je paradoxně chrání před všudypřítomným ruchem civilizace. Navíc tu v zimě panuje mírné klima se zelenou trávou.

„Mufloni jsou bráni jako symbol tohoto velkolomu, protože jsou nejviditelnější. Ale jsou zde mnohem cennější živočišné druhy. Slavíčci modráčci, bramborníčci črnohlaví, břehule, a dokonce se zde usadil i novodobý ropák – linduška uhorní, která je dokonce vzácnější než Ropáci z filmu Jana Svěráka. V celé republice je jen dvě stě párů a všechny sídlí v aktivních velkolomech,“ říká Václav Beran, přírodovědec muzea v Ústí nad Labem.

Nedělní reportáž „Toulavé kamery“ o životě v Severočeském hnědouhelném velkolomu uzavírá pozitivní zpráva – Ropáků přibývá.