Úspěšný dokument o pěstounech Plné hnízdo má nové díly

Tvůrci druhé série úspěšného dokumentárního cyklu Plné hnízdo i tentokrát představí vybrané pěstounské rodiny z nejrůznějších regionů České republiky. Sérii podpořily všechny kraje i Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nových čtrnáct dílů od režisérů Lindy Kallistové Jablonské, Ivany Pauerové Miloševič, Martina Páva a Adama Oľhy se bude ve vysílání ČT1 objevovat od 4. března. Díl z Ústeckého kraje se odvysílá v pondělí 6. května 2024 od 22:10 hodin.

„Pěstounem se člověk stane, když přijme cizí dítě za vlastní a vychovává ho. O tom, že to občas není jednoduché, ale rozhodně to stojí za to, budeme vyprávět v druhé řadě Plného hnízda. Společně s renomovanými psychology, terapeuty a dalšími odborníky na pěstounství, rodičovství a život jako takový, ukážeme, jak překonat jakýkoliv problém a najít cestu i z toho nejtemnějšího lesa,“ slibuje kreativní producentka Jiřina Budíková.

První řada Plného hnízda měla premiéru loni začátkem února, všechny epizody jsou ke zhlédnutí v iVysílání ČT.

Pěstounů je v České republice stále kritický nedostatek, a proto pro všechny zájemce o pěstounství připravili tvůrci a Česká televize infolinku 770 169 155