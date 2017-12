Ústecký kraj bude mít brzy svou záchytku

V areálu teplické nemocnice by do budoucna mohla fungovat protialkoholní záchytná stanice. Po prvním neúspěšném výběrovém řízení právě na provozovatele této stanice se na přípravě možného provozu záchytky dohodli na společném jednání hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák a generální ředitel společnosti Petr Fiala.

Záměr zřídit záchytnou stanici právě v areálu nemocnice v Teplicích schválilo již představenstvo Krajské zdravotní.

„Snažíme se zprovoznit novou záchytnou stanici již od roku 2011. Několik let jsme čekali na změnu zákona, která by nám umožnila tuto službu znovu registrovat. Novela již sice vzešla v platnost, ale do posledního výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Ústecký kraj tedy nyní hledá nejvhodnější řešení spolu s Krajskou zdravotní, která je největším poskytovatelem zdravotní péče v našem kraji,“ uvedl po jednání hejtman Oldřich Bubeníček. Záchytnou stanici v současné době musí suplovat oddělení Emergency v jednotlivých nemocnicích, čímž citelně zatěžují jejich provoz. „Poskytování specifických zdravotních služeb je strategickou potřebou Krajské zdravotní pro komplexní zajištění poskytovaných služeb ve stávajícím spektru. Předpokladem pro fungování je zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu v požadovaném počtu,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Celý záměr je zatím zcela na začátku a o konkrétní podobě provozu se zatím bude ještě jednat. Ústecký kraj mezitím již vyhlásil druhé výběrové řízení na zřízení záchytné stanice, do čtvrtka 30. listopadu, kdy končil termín podání nabídek, se nikdo nepřihlásil. „Kraj má v plánu zřídit do budoucna více záchytných stanic. Nyní jsme ale velmi rádi, že nám krok Krajské zdravotní pomůže s otevřením alespoň té první,“ dodal hejtman Bubeníček.