Ústecký kraj byl svědkem klavírních výkonů hodných světových pódií

Absolutní vítězkou 54. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte, který se konal od 24. do 26. listopadu 2021 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, se stala dvanáctiletá Nora Lubbadová z České republiky. Ta porotu uchvátila svým přesvědčivým podáním skladeb od Bacha, Beethovena, Rachmaninova a Chopina.

Mezinárodní porota hodnotila výkony soutěžících ve věku 9-16 let, kteří do Ústí nad Labem přijeli z několika zemí, společně se svými pedagogy a rodiči. Předsedkyně poroty Helena Weiser neskrývala nadšení nad úrovní soutěže: „S velikým obdivem sledujeme stále rostoucí úroveň mladých umělců i úroveň pedagogického vedení. Na první pohled roztomilé děti a obyčejní teenageři se za klavírem promění v osobnosti, které jsou schopny výkonů světových pódií. Jsem přesvědčená, že na mnohé z nich si v budoucnu budeme kupovat hodně drahé vstupenky. Výkony byly úžasné a my, porotci, jsme vděční, že jsme u toho mohli být.“

Ceny vítězům předal například senátor Jaroslav Doubrava, ústecký primátor Petr Nedvědický, předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Vlastimil Skála či operní pěvkyně Eva Randová.

Již tradičně se slavnostního vyhlášení vítězů Virtuosi per musica di pianoforte účastní zahraniční delegáti, v tomto roce z Taiwanu a z Mexika.

„Tento ročník byl velmi ovlivněný pandemií covid-19, ale i přesto jsme zorganizovali plnohodnotnou soutěž, jejíž mladí účastníci opět prokázali obrovský talent,“ uvedl ředitel soutěže a ředitel ZUŠ Evy Randové Marek Korbélyi, který dodal: „Děkujeme za podporu všem našim partnerům, díky kterým jsme mohli 54. ročník Virtuosi per musica di pianoforte uskutečnit. Soutěžící nám neustále potvrzují, že se sem rádi vrací, na sociálních sítích sdílí svou radost z pobytu v Ústí a spokojenost s organizací soutěže. Za talentem a pílí se skrývají i zajímavé osobní příběhy. Letos například ve II. kategorii soutěžil klavírista z Estonska, jehož teta hrála v roce 2000 v I. kategorii a nyní vyučuje na Estonské hudební a divadelní akademii. Můžeme tedy bez nadsázky prohlásit, že svou kariéru začala u nás, tradice pokračuje a věříme, že bude pokračovat i nadále.“

Další ročník festivalu se bude konat v termínu od 23. do 25. listopadu 2022 a půjde již o 55. ročník Virtuosi per musica di pianoforte.