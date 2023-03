Ústecký půlmaraton bude opět výjimečný, slibují organizátoři

Šest měsíců zbývá do startu nejoblíbenější sportovní události v krajském městě. Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem s pořadovým číslem 13 se letos uskuteční 16. září. Na oblíbenou běžeckou akci se do Ústí opět sjedou tisíce sportovců všech věkových kategorií a ze všech koutů Evropy.Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, který spadá do běžecké série RunCzech, patří už dlouho mezi oblíbené tuzemské běžecké závody. Nejen, že závodníci probíhají jedinečnou trasou skrz chemický závod Spolchemie, ale také se zde běhají velmi rychlé časy. Kromě hlavního závodu bude i letos na programu také DM Rodinný běh či Český pohár v para cyklistice (handbike).