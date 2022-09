Útok v autobuse

Předposlední pracovní den minulého týdne v dopoledních hodinách vyjížděli policisté mostecké hlídkové služby na autobusovou zastávku městské hromadné dopravy v ulici Lipová. Tam mělo dojít k fyzickému napadení řidiče autobusu. Potencionální cestující se v podnapilém stavu a bez jízdenky dožadoval nástupu do linkového spoje. Zaměstnanec dopravního podniku ovšem 40letého Mostečana upozornil, že takto cestovat nemůže. Tato slova se setkala s nepochopením a před zraky ostatních cestujících měl muž začít kopat do autobusu a slovně urážet řidiče. Podle policistů incident vygradoval a agresor šoféra fyzicky napadl. Naštěstí nebylo potřeba lékařského ošetření. K poškození dopravního prostředku také nedošlo. Přivolaní strážci zákona výtržníka na místě zajistili a celou věc uklidnili. Do vystřízlivění musel počkat v policejní cele. Na obvodním oddělení Zahradní si převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Uzná-li soud Mostečana vinným, hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.