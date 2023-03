V A-Benet Aréně se 17. března se očekává velký souboj mezi MOSTECKÝMI LVY a PIRÁTY

Play-off je v plném proudu. Zatímco MOSTEČTÍ LVI odhodili předzápasová saka a ukázali se v Rocknet aréně v montérkách. Byl to jasný důkaz toho, že to jedou doopravdy tvrdě odmakat, tak Piráti Chomutov jim ukázali, že je mohou i porazit. Série se tedy za stavu 1:2 pro Piráty vrací do A-Benet arény. Domácí ještě nechtějí balit do kufru sluneční brýle a plavky a udělají vše proto, aby jeli ještě jednou navštívit nedaleký Chomutov. Poslední utkání v A-Benet aréně bylo v hledišti slušně zaplněné, lze očekávatještě větší příděl fanoušků. Hráči jim nabídli krásné hokejové okamžiky, napětí a hlavně emoce. Ty byly na obou stranách. Ovšem trest ve hře si odnesl hostující František Lukeš, který tak nemohl nastoupit k zápasu v Rocknet Aréně, který domácí nezvládli a MOSTEČTÍ LVI je položili na lopatky až na sedmý pokus, kdy v předchozích zápasech byli vždy úspěšnější Piráti.