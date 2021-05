V Mostě se odehraje tenisový Memoriál Jaroslava Tačnera

Open 2021 kategorie dříve zvané „Futures“ mezinárodního tenisového klání se bude v Mostě hrát jako Memoriál Jaroslava Tačnera, bývalého místopředsedy ČTS a předsedy Severočeského tenisového svazu a mosteckého tenisu, který zemřel 9. dubna tohoto roku.

ITF turnaje mezinárodní tenisové federace představují třetí, nejnižší okruh tenisových profesionálních turnajů na světě. Předcházely mu tzv. satelity, později nazývané jako turnaje „Futures“. Jak dřívější název napovídá, jedná se o seriál klání zejména pro mladé, talentované hráče, kteří jsou budoucností světového tenisu, ale nezřídka se jej účastní i zkušení tenisté.

Dva díly letošní rozpisu se konají v České republice. 15. až 23. května se hraje v Jablonci nad Nisou a 22. až 30. května se turnaj s dotací 25 tisíc dolarů uskuteční na dvorcích TK Most. Jeho ředitelem je Ing. Libor Tačner, který tak přebírá štafetu po svém otci. „V sobotu odpoledne je prezentace, v neděli a v pondělí máme v plánu kvalifikaci. Hlavní soutěž je pak přichystána pro celkem dvaatřicet hráčů ve dvouhře a šestnáct párů ve čtyřhře,“ přibližuje ředitel turnaje. „Vstup pro diváky je zdarma, samozřejmě za dodržení platných hygienických podmínek,“ upozorňuje Libor Tačner.

Během minulých sedmnácti let prošla turnajem prakticky celá česká špička. Z později známých mezinárodních hvězd zde hráli třeba Kypřan Baghdatis nebo Rakušan Thiem. V minulosti jsme v Mostě viděli z českých hráčů třeba pozdější daviscupové reprezentanty Jiřího Veselého nebo Adama Pavláska. Ten by se měl letos představit v kvalifikaci, spolu například s Patrikem Riklem. V hlavní soutěži by měli z českých hráčů startovat Michael Vrbenský, Václav Šafránek nebo Jan Šátral.