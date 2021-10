V neděli vypukne v mosteckém Centralu BURZA LP DESEK A CD

Již tuto neděli 17. října od 11 do 16 hodin zavítá do obchodního centra Central Most burza LP desek a CD. Čeká na vás několik tisíc titulů a věříme, že si vyberete nějaký ten zajímavý „kousek“.

Burza LP desek a CD . Několik tisíc titulů!! Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších. Vykupují se LP, SP i CD – music69@seznam.cz. Výběr z tisíců titulů. Prodej, nákup, výměna!