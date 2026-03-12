V Sedleci se staví stanice i pro sledování povodní

Povodí Ohře staví v obci Sedlec na řece Srpina novou limnigrafickou stanici. Dokončení stavby za 2 mil. Kč se plánuje v červnu.
„Stavební práce zahrnují vybudování přelivného objektu se zaobleným tvarem. Úsek toku, kde se bude uklidňovat proudění, bude opevněn kamennou dlažbou a na jeho konci zhotovíme dva betonové stabilizační pásy. Přechod mezi opevněním a původním korytem zajistíme pomocí kamenné rovnaniny do štěrkopískového lože. Limnigrafickou stanici vybavíme technologickým zařízením, které bude zaznamenané údaje bezdrátově zasílat našemu vodohospodářskému dispečinku. Díky naměřeným hodnotám o vodním stavu, průtocích a teplotách vody, budeme znát aktuální hydrologickou situaci na místě. Na pravém břehu toku vybudujeme také schodiště, které umožní přístup do koryta a zároveň na něm bude umístěna vodočetná lať. Součástí stavby je také vybudování nového sjezdu k limnigrafu pro obsluhu Povodí Ohře, kácení dřevin a náhradní výsadba,“ informuje Povodí Ohře. Stavbu realizuje společnost Nowastav, a. s. Náklady jsou z 85 % hrazené z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí.
Limnigrafická stanice je měřicí místo u řeky nebo potoka, které slouží k měření výšky hladiny vody a průtoku. Jednoduše řečeno je to zařízení, často malý domek nebo šachta u vody, které neustále měří výšku hladiny vody, zaznamenává změny v čase a z těchto údajů paklze vypočítat průtok vody v řece.
V Sedleci na Mostecku se bude tato stanice se používat například pro sledování povodní, pro hydrologická měření, správu vodních toků a vodohospodářství.