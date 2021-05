Vandal v Meziboří zničil kvetoucí sakuru

Neuvěřitelné vandalství pobouřilo vedení města Meziboří. Neznámý výtržník ulomil a zničil kvetoucí sakuru na oranžovém hřišti. „Je to nepochopitelný čin. Pracovníci technických služeb věnují péči o zeleň velké úsilí. Podařilo se nám získat dotace na zeleň a ve městě přibyly desítky nových mladých stromků. Je smutné, když někdo strom zničí pro vlastní zábavu,“ nezastírá rozzlobení starosta města Petr Červenka. Mladý stromek na hřišti už začal vést. Někdo měl potřebu rozkvetlé větvičky otrhat a poházet kolem stromku. Nestačilo to ale, a tak stromek zlomil a pohodil vedle. „Už se nám něco podobného stalo v loňském roce. To se ale mladý poškozený stromek ještě dal zachránit. V případě této sakury je ale snaha o záchranu marná,“ doplnila vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Gabriela Soukupová.