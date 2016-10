Ve volbách na Mostecku bodovali i Piráti

V krajských volbách na Mostecku zabodovalo hnutí ANO 2011 následované komunisty, sociálními a občanskými demokraty a koalicí SPD a SPO. Více než 5 % přímo v Mostě získala i koalice Pirátů a Strany zelených. V prvním kole senátních voleb pak zvítězila stávající členka horní komory českého parlamentu Alena Dernerová, která do druhého kola postupuje společně s kandidátem ČSSD Jiřím Šlégrem. Oba postupující se o senátní křeslo utkají v pátek 14. a v sobotu 15. října.

Výsledky voleb v Mostě se od celkových výsledků v kraji lišily pouze v jednotkách procent. Výjimkou je pouze vítězné hnutí ANO 2011, které se svými 18,83 % zaostalo za celokrajskými výsledky o 4,5 %. Komunisté, kteří obhajovali své vítězství z minulých voleb, získali v Mostě 16,67 %. Na třetím místě skončila kandidátka hnutí Severočeši.cz (10,76 %), jejíž hlasy se však do celkových výsledků nezapočítávají, neboť jeho kandidáti byli před volbami odvoláni. Následovala ČSSD (10,52 %), ODS (8,07 %), koalice SPD a SPO (7,25 %), koalice Pirátů a Strany zelených (5,52 %), DSSS (4,52 %), hnutí JsmePRO! kraj 2016 (2,56 %), Nový sever (2,48 %), Starostové a nezávislí (2,38 %), TOP 09 (2,13 %) a KSČ (2,11 %). Výsledky ostatních stran již byly nižší než 2 %.

V senátních volbách s velkým náskokem zvítězila současná senátorka Alena Dernerová. Ta v Mostě získala 41,19 % hlasů (o 4,5 % více než v celém volebním obvodu). Na druhém místě skončil bývalý hokejista Jiří Šlégr nominovaný ČSSD (přímo v Mostě 14,11 %). Následovali Jiří Biolek (STAN, 13,16 %), Josef Nétek (KSČM, 10,40 %), Libuše Hrdinová (ODS, 9,20 %), Jiří Maria Sieber (Řád národa, 6,24 %) a Oto Zaremba (DSSS, 5,67 %). Mezi jednotlivými šedesáti mosteckými volebními okrsky však byly zaznamenány značné rozdíly. Zatímco Alena Dernerová nejvýrazněji (61,11 %) uspěla ve volebním okrsku č. 4 zahrnujícím oblast pod vrchem Hněvín, Jiří Šlégr naopak s 62,50 % bodoval v okrsku č. 20 (Chanov).

Zatímco na krajské úrovni v současnosti probíhají jednání o složení nové krajské rady včetně hejtmana a jeho náměstků, v senátních volbách ještě není rozhodnuto. Jelikož žádný z kandidátů nezískal ve volebním obvodě Most více než 50 % hlasů, uskuteční se v pátek 14. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 15. října od 8 do 14 hodin druhé kolo. Toho se zúčastní dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů, tedy Alena Dernerová a Jiří Šlégr. Hlasy z prvního kola se nepřevádějí. Ten volič, který v prvním kole podpořil jednoho z těchto dvou kandidátů a jeho kandidaturu podporuje i nadále, se bude muset voleb zúčastnit znovu. Platí stejná pravidla jako v případě prvního kola, pouze s tou výjimkou, že hlasovací lístky volič neobdrží poštou, ale dostane je až ve volební místnosti.