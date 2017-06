Verva hlásí posilu ze zámoří, přichází Kanaďan Nicholls

Extraligový HC Verva Litvínov posílí 25letý kanadský útočník Josh Nicholls, který naposledy působil v týmu zámořské ECHL Colorado Eagles a v německém Straubingu v DEL. S litvínovským klubem podepsal roční smlouvu.

K týmu by se měl připojit 24. července, při zahájení trvalé přípravy na ledě. Josh Nicholls je rodákem z Richmondu, měří 188 cm a váží 86 kilogramů. V juniorské Western Hockey League měl v Saskatoonu vynikající statistiky. V ročníku 2010/11 si připsal 87 bodů v 71 zápasech, o rok později 68 bodů v 56 zápasech a v sezoně 2012/13 pak 85 bodů v 71 utkáních. V ECHL zaznamenal v Greenville a v Coloradu ve 204 utkáních 162 bodů. V AHL působil v Hartfordu, kde naskočil do 22 zápasů s bilancí 1 branka + 3 asistence. V Litvínově bude druhým kanadským útočníkem, který oblékne jeho dres. Prvním a dosud posledním Kanaďanem ve žlutočerném týmu v nejvyšší soutěži byl v sezoně 1992/93 Lloyd Pelletier. Později to zkoušel také jeho krajan Jeff Jubenville, ovšem v přípravě se do kádru A týmu neprosadil.