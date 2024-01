Vrací se Dny s Ústeckým krajem – nová série začala v Litvínově

Rada Ústeckého kraje i v letošním roce zahájila cyklus výjezdů za starostkami a starosty do jednotlivých okresů Ústeckého kraje. Letošní ročník začal v oblasti Mostecka, konkrétně na Valdštejnském zámku v Litvínově, kde vedení kraje přivítal místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum. Kromě představení aktivit kraje v nadcházejícím roce nechyběly ani prezentace Inovačního, Energetického a Datového centra Ústeckého kraje, které nabízejí pro obce řadu zajímavých činností.

„Starostům jsme představili vše, co jsme si pro Mostecko na letošní rok připravili, včetně plánovaného rozvoje nemocnice ze strany Krajské zdravotní. Hlavně jsme si ale přijeli vyslechnout jejich starosti a podněty, se kterými se jim snažíme co nejvíce pomoct,“ řekl hejtman Jan Schiller.

Hejtmana doprovodili členové Rady Ústeckého kraje Jiří Kulhánek, Lubomíra Mejstříková, Jiří Řehák, Radim Laibl, Iva Dvořáková, Jindra Zalabáková, Jan Růžička a Tomáš Rieger.

K tématům, která se na setkání řešila, patřila budoucnost odpadového hospodářství, sociálně vyloučené lokality, školství a doprava. Zájem byl také o budování cyklostezek a podporu podnikání.

Vedení kraje doprovázeli také vedoucí odborů krajského úřadu, kteří na místě doplňovali konkrétní podrobnosti.

V únoru zavítá rada do Kadaně, v Březnu do Žatce, v dubnu do Lovosic a Dolních Zálezel a v červnu do Rumburku.