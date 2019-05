Z činnosti litvínovských strážníků

Agresivní pes pokousal dítě, další dvě ohrožoval

Napadení dítěte agresivním psem v Loučné na Havlíčkově náměstí nahlásili strážníkům občané. Před příjezdem pracovníka psího útulku odjel otec se zraněným dítětem k lékaři a pes utekl do lesa. O chvíli později volala strážníky další žena. Její dcera s kamarádkou před psem utekly do zahrady cizího domu a bály se přelézt plot zpět na ulici. Strážníci na místě obě dívky vyzvedli a převezli domů. Psa strážníci našli v nedalekém lese. Na místo dorazila i majitelka psa, ten ji ale neposlechl. Strážníci psa zahnali na pozemek domu jeho majitelky. Dále se případem zabývala Policie ČR.

Zloděj vlezl na balkon

Strážníky přivolala žena, kterou vystrašil hluk na balkoně. Domnívala se, že je na balkoně zloděj. Strážníci na balkoně nikoho nezjistili. Z balkonu se ztratila přepravka s lahvemi. Při kontrole okolí v zaparkovaném autě našli schovaného muže. Neměl u sebe osobní doklady ani doklady k vozidlu. Strážníci muže předali Policii ČR.

Agresivní klientku uklidnili strážníci

Tísňové tlačítko použila úřednice Úřadu práce ČR. Verbálně ji napadala klientka, která nesouhlasila s úředním rozhodnutím a odmítala ho podepsat. Za přítomnosti strážníků se uklidnila a rozhodnutí podepsala a převzala.

Rvačka dětí skončila zraněním

Strážníky přivolala zaměstnankyně hamerské základní školy. Dva chlapci nejdříve porvali před školou. Pak se vrátili do školy, kde potyčka pokračovala. Oba chlapci byli zranění. Jeden měl zranění v obličeji, druhý si stěžoval na bolet ruky. Do školy dorazila tety jednoho dítěte, rodiče druhého se škole nedařilo zkontaktovat. Na místo byla povolána rychlá záchranná služba. Strážníkům se podařilo zkontaktovat matku druhého chlapce a přivezli ji do školy. Obě děti byly převezeny na ošetření do mostecké nemocnice.