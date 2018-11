Zachránit život můžete i Vy! Přidejte se do registru dárců kostní dřeně

Ve středu 7. listopadu 2018 proběhne na Krajském úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem nábor nových dárců kostní dřeně. Akce se může kromě zaměstnanců úřadu zúčastnit i široká veřejnost. Nábor proběhne od 10 do 12 hodin ve 2. patře na konferenčním sále.

K registraci se mohou přihlásit zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let s váhou vyšší než 50 kg a platností pojištění na území ČR. Při náboru se provádí stěr z ústní sliznice. Není tedy nutné absolvovat odběr krve. Dárci vstupují do registru zcela dobrovolně, na základě svobodné vůle a po podpisu plně informovaného souhlasu. Dárce musí osobně a pravdivě vyplnit vstupní formuláře – „Přihláška do ČNRDD“ a „Informovaný souhlas dobrovolného dárce krvetvorných buněk s uskladněním DNA“. Současně také musí být ověřena identita nového dárce.

A proč se stát dárcem kostní dřeně? V naší zemi onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Následují ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby nebo imunity.