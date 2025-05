Zaplav si MOST Swin

Jezero Most, jedinečný přírodní klenot severních Čech, vzniklo na místě bývalého lomu, kde se dříve těžilo hnědé uhlí. Dnes představuje jedinečné spojení industriální historie a přírodní krásy. Jezero se stalo oblíbenou destinací a to hlavně kvůli křišťálově čisté vodě, písčitým plážím a výhledu na majestátní hrad Hněvín. Pod hladinou jezera Most leží pozůstatky zatopené vesnice Kost, včetně kostela svatého Bartoloměje, který byl v 70. letech 20. století unikátně zachráněn – po kolejích posunut stranou. Dnes stojí jako symbol minulosti a připomínka záchrany kulturního dědictví, dodávající jezeru hluboký historický a emocionální rozměr. Jezero Most je symbolem proměny a obnovy, která láká k objevování.

Účast na MOST Swim je nejen závod – je to zážitek, který vás propojí s přírodou. Zažijete jedinečnou harmonii mezi klidnou hladinou jezera a okolní krajinou, která vytváří nezapomenutelnou atmosféru. Registrujte se včas. https://www.vaquatics.cz/most-swim/

Zúčastnit se MOST Swim znamená být součástí příběhu proměny, síly, klidu a naděje, které toto místo symbolizuje. Ať už jste zkušený nebo začínající plavec, plavání v jezeře Most vás okouzlí a zanechá ve vás hluboký dojem s pocitem hrdosti a osobního vítězství.