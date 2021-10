Zemřela legenda mosteckého vinařství Ivan Váňa

Dnes 31. října zemřel ve věku nedožitých 80 let jeden z největších českých vinařů v republice a v Chrámcích na Mostecku Ivan Váňa.

„Ivan Váňa obnovil mostecké vinařství, což nebylo jednoduché. Obnovil ho se svými spolupracovníky na bývalém Státním statku Most v obci Chrámce v roce 1967. Plocha vinic rychle rostla a v současné době dosahuje 72 ha. Postupně vybudoval i sklepní hospodářství a začal vyrábět vína. Vinařství se v roce 1977 rozšiřuje i na teplé svahy na vrchu Špičák v Rudolicích u Mostu a v roce 1978 se réva vinná stává též rekultivační plodinou, když byla vysazena vinice Barbora na výsypce lomu Hrabák v Čepirozích u Mostu. Město Most je tak obklopeno prstencem krásných vinic, které tvoří jeho nové okolí. S růstem plochy vinic se rozšiřuje sklepní hospodářství, které má dnes moderní zařízení,“ vzpomíná na skvělého vinaře a člověka bývalá ředitelka Okresní agrární komory Most Ludmila Holadová.