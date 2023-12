Zmizí z Mostu babybox? Krajská zdravotní říká rušení NE!

Výbor OSN pro práva dítěte vyzval k opuštění babyboxů a většímu využívání utajených porodů

Nad babyboxy, které zachraňují novorozenecké životy, se stahují černé mraky. Výbor OSN pro práva dítěte doporučil všech 86 babyboxů v celé České republice zrušit. Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo ředitelům nemocnic dopis, ve kterém je požádalo o podněty k babyboxům. Krajská zdravotní, která spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic, ministerským úředníkům odpověděla jednoznačně: „Provoz babyboxů považujeme v tuto chvíli za potřebný!“

Ačkoliv od roku 2006 zachránily schránky život již 253 dětem, podle OSN jim prý upírají právo znát svoji identitu. Výhodou babyboxů je přitom anonymita rodiče, který do něj dítě uloží. V okamžiku, kdy za odloženým novorozencem zaklapnou dvířka, rodič se k odloženému dítěti automaticky vzdává veškerých práv. A právě to se nelíbí OSN, podle které mají děti právo znát své biologické rodiče a odvolává na článek 7 o právech dítěte. Podle právníků však toto právo převyšuje článek 6, který říká, že první a nejvyšší právo, je právo na život.

Pokud by na záměr OSN došlo, Ústecký kraj by přišel o sedm babyboxů. Krajská zdravotní již odepsala ministerstvu vnitra, kterému k babyboxům sdělila jasné stanovisko: „Za Krajskou zdravotní považujeme provoz babyboxů v tuto chvíli za potřebný, protože řeší teoreticky jiné situace než utajovaný porod. Řeší například situace, kdy se maminka rozhodne po třech, šesti i devíti měsících, že dítě nechce,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Petra Roubíčková. Právě tak zvané utajované porody mají podle OSN nahradit absenci babyboxů. Na další otázku ministerstva, zda v Krajské zdravotní proběhl v posledních třech letech utajovaný porod, byla odpověď ne. „Na otázku, zda vidíme aktuálně nějaké překážky k využívání možnosti utajeného porodu, jsme odpověděli rovněž ne. Krajská zdravotní považuje za vhodné, ne-li nutné, aby probíhala nějaká forma osvěty o možnostech utajovaného porodu, protože z lékařského hlediska je pro péči o dítě podstatné znát rodinnou anamnézu matky a rodiče, respektive dítěte po jeho narození,“ dodala mluvčí. Počet žen, které přivedly dítě na svět v režimu utajeného porodu, je v rámci republiky minimum. Nemohou je podstoupit například vdané ženy, ženy, které jsou rozvedené méně než tři sta dnů a cizinky.

Naprosto jasno má v otázce babyboxů dětská lékařka a bývalá senátorka za Mostecko Alena Dernerová: „Baby box je samozřejmě určitý handicap pro start do života. Důležité je však říci, že mnohé z dětí, které končí v baby boxech, by v některých případech mohly skončit, pokud to přeženu, například u popelnice. Vím, že charta práv dítěte říká, že dítě má právo znát své rodiče. Zvažte však na vahách, zda je lepší život dítěte u pěstounů či adoptivních rodičů, na rozdíl možného úmrtí.“ Pokud se týká možnosti utajeného porodu, ta podle Aleny Dernerové v České republice existuje od roku 2004. „V českém právním prostřední je ale utajovaný porod spojen s řadou právních komplikací. Utajený porod dle mého soudu nemůže zaručit takovou anonymitu pro matku jako babybox. Nejsem pro rušení baby boxů. Od roku 2005 do 21.6.2023 bylo zřízeno 85 baby boxů, v nichž bylo uloženo 253 dětí. Děkuji panu Ludvíku Hessovi, tzv. baby dědkovi,“ dodává lékařka.

S Alenou Dernerovou souhlasí i uznávaný odborník na perinatologii profesor Marian Kacerovský, který v současné době působí na porodním oddělení mostecké nemocnice: „Rušit síť babyboxů v České republice považuji za špatné a chybné řešení. Babyboxy, na rozdíl od utajených porodů opravdu fungují. Přestože utajený porod je v naši legislativě od roku 2004, v mé profesní kariéře se setkávám s utajenými porody mimořádně výjimečně. Ano, utajený porod je v České republice možný, ale příliš nefunguje. Navíc se domnívám, že utajený porod není vhodným nástrojem pro ženy, které se rozhodnout dát dítě po porodu do babyboxu. Vím, že názory odborných společností na babyboxy nejsou vždy podporující, neboť neexistují data jasně potvrzující přínos babyboxů. Nicméně, jsem přesvědčen o tom, že ve specifických podmínkách České republiky babyboxy význam mají, jsou etablované a laická veřejnost o nich ví. A hlavně, fungují,“ míní profesor Kacerovský.

V Ústeckém kraji je babybox v nemocnicích v České lípě, Litoměřicích, Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Zajímavosti

– Historicky první babyboxy nechal zřídit roku 1198 papež Inocenc III. u bran klášterů na území Papežského státu. V nové době na tuto tradici navázala tajná oddělení sanatorií a porodnic. Například již roku 1875 do provozu uvedená Zemská porodnice v Praze U Apolináře měla takové prostory přístupné zadním vchodem a zaručovala tak matkám anonymitu.

– První dítě odložené do babyboxu v České republice byla holčička, později pojmenovaná Sonička. Bylo 17. února 2006 deset minut po osmé večer. Naposledy zdravotníci objevili dítě v babyboxu letos v červnu. Byla to opět holčička.

– Babyboxy zachránily již 253 dětí, z toho 139 kluků a 114 holčiček.