Zvýhodněné vstupenky i opatření proti hluku

U jezera Most se na přelomu července a srpna poprvé uskuteční největší drum & bassový festival na světě Let It Roll, na který přijíždí lidé napříč kontinenty. Organizátoři této velkolepé akce připravují různá opatření, aby obyvatele Mostu a jeho přilehlého okolí hudební produkce a celá organizace festivalu zatížila co nejméně. Ti si navíc mohou zakoupit zvýhodněnou vstupenku a zažít tak nezapomenutelnou atmosféru na vlastní kůži levněji než ostatní návštěvníci.

Festival Let It Roll spojuje milovníky elektronické hudby po celém světě. Po několika letech ve vojenském prostoru v Milovicích se poprvé v termínu od 31. července do 2. srpna uskuteční v malebném prostředí jezera Most. Na šesti pódiích vystoupí největší hvězdy drum & bassové scény nejen ze zahraničí, ale i z České republiky a Slovenska. Účastníci se mohou těšit nejen na fantastický hudební zážitek, ale i na designové stage a dechberoucí audiovizuální show.

Levnější vstupenky i volný pohyb po plážích

Festival tohoto typu se v Mostě koná poprvé a organizátoři se snaží jeho obyvatelům vyjít vstříc. Přestože se na svátek elektronické hudby sjede až 30 000 lidí, zůstanou po celou dobu konání akce pláže volně přístupné. Počítat však musíte s tím, že se kolem jezera bude pohybovat velké množství lidí, kteří se přijeli bavit, a také s dopravním omezením. O podrobnějších informacích, které se budou týkat přístupu k jezeru, se dozvíte v příštím čísle.

Organizátoři rovněž pro obyvatele Mostu a jeho okolí připravili zvýhodněné vstupné. Na vstupenku za 990 Kč mají nárok všichni starší 18 let s trvalým pobytem v Mostě a přilehlých obcích Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice, Želenice. Vstupenku bude možné zakoupit pouze na místě v dny konání festivalu, přičemž je nutné se nejprve registrovat na webových stránkách města.

Vstupenka je nepřenosná, dále neprodejná a vázaná na jméno. Je třeba upozornit, že ke zvýhodněné vstupence není možné zakoupit kempovací místo. Pokud byste rádi na festivalu kempovali, je třeba si zakoupit vstupenku za plnou cenu za 3990 Kč. Kapacita areálu je omezená, a tak i počet těchto vstupenek je omezený. Do této doby se již prodala více jak půlka vstupenek, a tak pokud se na festival chystáte, zajistěte si své místo včas. Podrobné informace ke zvýhodněným vstupenkám najdete na webových stránkách města.

Opatření proti nadměrnému hluku

S akcí takovéhoto formátu přichází i obavy, které se týkají hluku v nočních hodinách. Organizátoři prosí obyvatele Mostu o shovívavost s hudební produkcí, která může být slyšet i po půlnoci. Zároveň plánují opatření, aby šíření hluku co nejvíce zamezili. „Specialisté na zvukovou aparaturu dělají vše pro to, aby hluk během programu omezili. K tomu má sloužit kardioidní uspořádání reproduktorů, které omezují šíření bassových frekvencí za pódia směrem do města,“ uvedl Jan Vondráček z pořadatelské společnosti Beatworx.

Festival Let It Roll je jedinečnou příležitostí, jak představit Most jako moderní a kulturní město, posílit nejen místní ekonomiku, cestovní ruch a dostat ho do mezinárodního povědomí. Více o festivalu na letitroll.cz.